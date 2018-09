Veertigjarige man gegrepen door machine en omgekomen bij arbeidsongeval in Genk

Staalproducent Aperam in Genk Foto: rgg

Genk / Hasselt - Bij staalproducent Aperam in Genk is zaterdagavond een arbeidsongeval met dodelijke afloop gebeurd. Dat is zondag bevestigd door het bedrijf zelf.

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg werd rond 20.30 uur opgeroepen voor de bevrijding van een persoon, die in een machine gekneld zat. “Een werknemer is gegrepen door een walscilinder tijdens een standaardoperatie in de koudwalserij”, zo maakte Aperam zondag bekend. Voor de man kon geen hulp meer baten. Het gaat om een 40-jarige man uit Hasselt.

“Als eerste prioriteit heeft Aperam hulp en bijstand geboden aan de familie en de collega’s. Er loopt een onderzoek naar de gedetailleerde omstandigheden van dit tragisch ongeval”, zegt Laurent Beauloye, hoofd van de afdeling communicatie bij Aperam. De arbeidsinspectie en het arbeidsauditoraat gingen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het fatale arbeidsongeval zal ook worden besproken op een overleg van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Het ongeval gebeurde in de koudwalserij. De arbeidsinspectie en het arbeidsauditoraat zijn een onderzoek gestart naar de juiste omstandigheden van het fatale incident.