Peeters erkent: uitstel in beursgang Belfius betekent vertraging voor Arco-spaarders

Indien de beursgang van Belfius niet voor meteen is, dan zal er vertraging zitten op de vergoeding van de Arco-coöperanten. Dat heeft vicepremier Kris Peeters (CD&V) zondag erkend in De Zevende Dag op Eén.

“Het is nu belangrijk voor de regering dat we onze experten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) met de andere experten de vraag stellen wat onze mening is om Belfius naar de beurs te brengen”, stelde Peeters.

Deze zomer besliste de regering tot 30 procent van Belfius naar de beurs te brengen. Die operatie is gekoppeld aan de vergoeding van de Arco-coöperanten, die CD&V nauw aan het hart ligt. De laatste weken begonnen steeds meer vragen te rijzen over die beursgang en dan vooral over de vraag of de omstandigheden vandaag meezitten.

“Als ik goed geïnformeerd ben is de raad van bestuur van Belfius een beetje verdeeld over de vraag of dit het juiste moment is en vraag ze garanties over hoe Arco wordt aangepakt”, gaf de minister aan.

Meteen rijst de vraag of de procedure voor de vergoeding van de Arco-coöperanten zoals gepland in oktober van wal kan steken. “Ik geef de garantie dat als Belfius wordt geprivatiseerd, dan zal de timing eind oktober met het uniek loket worden gerealiseerd”, luidt het. “Als Belfius nog niet naar de beurs gaat omwille van de marktomstandigheden, dan moeten we consequent zijn en kijken hoe we daarmee omgaan. Dan zal er vertaging opzitten voor Arco”.