Tweehonderdtal mensen betogen in Brussel tegen haat en racisme

Brussel - Een tweehonderdtal mensen hebben zich zondagvoormiddag verzameld op het Brusselse Poelaertplein om te protesteren tegen haat, racisme en islamofobie. Tot de manifestatie was opgeroepen door het Collectif contre l’Islamophobie en Belgique (CCIB), onder het motto ‘Trop is teveel’. “We hebben de laatste maanden een explosie gezien van het aantal islamofobe en racistische agressies”, zegt voorzitter Mustapha Chairi, “en onze overheid doet er niets tegen.”

“Dit is één van de acties die we deze week, onze eerste Brusselse actieweek tegen haat en racisme, houden”, zegt de CCIB-voorrzitter. “Op vijf plaatsen in Brussel die een rol spelen in de strijd tegen het racisme organiseren we bijeenkomsten of conferenties. Vandaag doen we dat voor het justitiepaleis, want als burgers die het slachtoffer zijn van haat of racisme niet bij justitie terecht kunnen, waar dan wel?”

‘Trop is teveel’ is niet lukraak als motto gekozen, gaat Mustapha Chairi verder: “Het racisme waar RTBF-weervrouw Cécile Djunga het slachtoffer van geworden is, is slechts één van de vele racistische en islamofobe agressies die de laatste maanden hebben plaatsgevonden. Die agressies zijn de laatste maanden geëxplodeerd, of tenminste worden ze veel meer publiek gemaakt. Het is goed dat iemand als mevrouw Djunga dit naar buiten brengt, zodat andere slachtoffers, die niet durven spreken, zich daarin herkennen en ook de steun zien die mevrouw Djunga dan krijgt.”

Steun die vanwege de overheid achterwege blijft, aldus de CCIB-voorzitter: “De ministers van de verschillende regeringen hullen zich in stilzwijgen, als ze al geen wraakroepende uitspraken doen. Al jaren wordt er een interfederaal plan tegen racisme en discriminatie beloofd, maar het is er nog steeds niet.”