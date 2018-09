Schaarbeekse schepen trekt kandidatuur in na beschuldigingen van fraude

Sait Köse Foto: if

Schaarbeek - De Schaarbeekse schepen Sait Köse heeft zondag bekendgemaakt dat hij zich terugtrekt uit de lijst van burgemeester Bernard Clerfayt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Volgens de krant La Capitale wordt Köse sinds mei beschuldigd van valsmunterij, verduistering, faillissementsfraude en obstructie. De misdrijven zouden niet gelinkt zijn aan zijn politiek mandaat. “De feiten zijn persoonlijk”, zegt de schepen in een korte reactie.

“Om in alle vrijheid en rust mijn verdediging voor te bereiden, om de Lijst van de Burgemeester, noch de burgemeester zelf, in deze verkiezingsperiode niet in moeilijkheden te brengen, heb ik besloten mij terug te trekken”, benadrukte de schepen zondagochtend.