Iedereen weer aanwezig bij Rode Duivels, die voor het laatst op Schotse bodem trainen

Nadat het merendeel van de spelers in de Belgische selectie gisteren binnen bleef, werd er vandaag weer volop getraind door de Rode Duivels in het oefencomplex van Celtic FC. Bondscoach Roberto Martinez kon vandaag op al zijn spelers rekenen. Morgen reist de nationale selectie rond 10 uur ’s morgens af naar IJsland voor hun eerste wedstrijd in de nieuwe UEFA Nations League.