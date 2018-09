Courtois droevig door commentaren van Chelsea-fans: “Blijkbaar kennen ze niet het volledige verhaal”

De overstap van Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid was één van de meest veelbesproken transfers deze zomer. Onze nationale doelman kwam niet opdagen bij de trainingen van Chelsea tijdens de onderhandelingen met Real Madrid, en dat ging er niet in bij veel fans van The Blues. Courtois werd door hen uitgespuwd, maar vraagt nu om begrip. “Ik voel me triest door hun harde woorden. Ze kennen blijkbaar de volledige waarheid niet”, vertelde hij in een interview met Sky Sports.

“Ik denk dat de beslissing dat ik Chelsea zou verlaten al in maart was genomen, en ik dacht dat de club dat zou accepteren”, vertelt Courtois. “Toen de transfer helemaal afgerond was, besloot ik om niet meer naar Chelsea terug te keren. Ik dacht dat het beter was om hen niet langer te storen. Ik hou van Chelsea en ik ben blij dat ik deel mocht uitmaken van de club, met hen twee keer de Premier League, een FA Cup en een League Cup heb gewonnen. Ik zal altijd met plezier op die periode terugkijken. Maar ik had de kans om naar Spanje terug te keren en dichter bij mijn kinderen te zijn. Dat was heel belangrijk voor mij.”

Foto: REUTERS

Courtois werd door de Chelsea-fans zwaar onder vuur genomen nadat hij - terwijl hij officieel nog een speler van Chelsea was - niet op de trainingen kwam opdagen. Eerder deze week werd er nog wat olie op het vuur gegooid toen Courtois zei dat het niveau bij Real Madrid een stuk hoger ligt dan op Stamford Bridge. “Ik heb dat nooit op die manier willen zeggen”, zegt de goalie nu. “Het tempo ligt bij Real Madrid hoger, maar dat is dan ook hun kwaliteit. Daarmee bedoel ik niet dat Chelsea geen kwaliteit heeft.”

Courtois werd in de zomer van 2011 op amper 19-jarige leeftijd door Chelsea overgenomen van Racing Genk en prompt uitgeleend aan Atlético Madrid. De doelman van de Rode Duivels was vanaf het seizoen 2014-2015 het sluitstuk van dienst bij Chelsea.