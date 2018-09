Zelfmoordaanslag in Afghanistan bij herdenking moord op commandant Massoed

Een zelfmoordterrorist op een motor heeft zichzelf zondag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel opgeblazen in de buurt van een konvooi ter herdenking van de moord op commandant Massoed, zeventien jaar geleden. Bij de explosie raakten slechts twee mensen gewond, bevestigen de veiligheidsdiensten.

Ahmed Shah Massoed was de chef van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan, die vocht tegen de taliban. Twee dagen voor de terreuraanslagen van 11 september 2001 werd hij vermoord in Afghanistan, vermoedelijk in opdracht van al-Qaida. De moord werd gepleegd door twee Tunesiërs met valse Belgische paspoorten. De twee, die zelf omkwamen bij de aanslag, brachten een bom tot ontploffing die in een camera verborgen zat. Eén van de twee kamikazes was getrouwd met Malika El Aroud, die later bekendraakte als de radicaalste moslima van ons land.