SP.A en Groen sluiten Antwerpse coalitie met PVDA niet uit, De Wever wel: “Geen extremisme in het bestuur van een wereldstad”

Antwerpen - De Antwerpse lijsttrekkers Bart De Wever (N-VA), Kris Peeters (CD&V), Jinnih Beels (SP.A) en Wouter Van Besien (Groen) zijn vanmiddag in de clinch gegaan in een bits kopstukkendebat in VTM Nieuws. Daarin bevestigden Beels en Van Besien dat ze een coalitie met het extreemlinkse PVDA niet uitsluiten, voor N-VA en CD&V leek dat wel bij voorbaat onbespreekbaar.

Het kwartet lijsttrekkers ontkende allen dat ze al een voorakkoord hadden gesloten met een andere partij. Integendeel: De Wever en Peeters sloten een samenwerking met PVDA (en het Vlaams Belang) bij voorbaat al uit. In de woorden van De Wever: “Geen extremisme in het bestuur van een wereldstad”.

Zo ver wilden Beels (“Ik sluit de PVDA absoluut niet uit”) en Van Besien niet gaan, zij achtten een bundeling van alle linkse krachten niet onmogelijk. Groen-voorzitter Van Besien liet bovendien weten “geen partner” te zien in N-VA, hij verkiest naar eigen zeggen “een progressieve coalitie”. Het standpunt van beide partijen komt niet geheel onverwacht: SP.A en Groen zitten vandaag al samen in de meerderheid in de disctrictsraad van Borgerhout.

War on drugs

Verder draaide het debat vooral rond het thema drugs. Daarbij bleek dat de uitspraken van De Wever van begin deze week nog bleven nazinderen. Hij had het daarbij over de pogingen van de drugsmaffia om zijn weg naar het reguliere milieu te kopen.

Peeters vond die uitspraak niet kunnen, net zomin als zijn sneer naar de CD&V-lijsttrekker over diens bezoek aan een viswinkel aan de Turnhoutsebaan. “Ik heb die drie vishandelaars laten bezoeken. Die mensen zijn gechoqueerd dat één van hun drie een wapenhandelaar, een drugshandelaar of mensensmokkelaar zou zijn”, aldus Peeters.

Ook Beels vond het not done dat De Wever verklaarde zijn hand niet in het vuur te steken voor sommige mensen in de gemeenteraad. Van Besien vulde aan dat het probleem van drugs een algemeen probleem is en in vele wijken en lagen van de bevolking speelt. “Wij zijn niet geïnfiltreerd door de drugsmaffia en ook niet door Schild & Vrienden”, klonk het met een kwinkslag.

.@WouterVanBesien "We zijn met meer dan 500.000 mensen in Antwerpen, die allemaal verschillend zijn. Om die mensen vlot samen te doen leven is het codewoord respect. Respect voor de regels en respect voor elkaar" #hetkananders #vtmnieuws #antwerpenkandat — Groen (@groen) 9 september 2018

De Wever voerde aan dat hij niemand heeft verdacht gemaakt, maar heeft gewaarschuwd voor iets dat men in Nederland heeft gezien en waar de gerechtelijke politie eerder op alludeerde. “Als burgemeester houdt je bevoegdheid ergens op”, vindt De Wever dan ook. “Ik ben bij hogere instanties de alarmklok gaan luiden, de strijd moet verder gevoerd worden. In Antwerpen kan gebeuren wat in Nederland al is gebeurd”, aldus De Wever.

'Ik heb de drugsproblematiek niet gecreëerd, die is onder het beleid van @sp_a welig gaan woekeren. Die aanslagen en liquidaties zijn er al 15 jaar en zijn niet uit de lucht komen vallen. Ik ben vanaf dag één aan de opkuis begonnen.' @Bart_DeWever #STEM2018 pic.twitter.com/LQrxBJXCw6 — N-VA Stad Antwerpen (@N_VA_Antwerpen) 9 september 2018

Zijn christendemocratische uitdager (en huidig coalitiepartner) Kris Peeters is dan ook tevreden met het nieuwe Stroomplan tegen drugs, al pleit hij wel voor meer samenwerking met de federale politie, internationale contacten en Nederland.

Een harde campagne levert niets op voor #Antwerpen. Moddergooien is geen oplossing als er granaten ontploffen. Met een federaal Stroom-OP-waarts plan pakken we drugscriminelen aan op alle niveaus, overal. @peeters_kris1 in #7dag — CD&V Antwerpen (@cdenvstAd) 9 september 2018

Oppositie: “Strijd tegen drugs verkeerd gevoerd”

SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels, zelf een voormalige politiecommissaris, is blij met de aandacht die het drugsprobleem krijgt in de grootste stad van Vlaanderen. Maar die is de voorbij jaren wel verkeerd gevoerd, aldus Beels: “Zichtbare overlast aanpakken is goed, maar nu gaat alles ondergronds”, vindt ze. Ze vreest dat het geweld daardoor groter geworden is. “Als we de markt niet aanpakken, blijven we dweilen met de kraan open.”

.@BeelsJinnih op #vtmnieuws: de war on drugs werkt niet. We hebben schietpartijen, dodenlijsten, granaten. En de criminaliteit zit achter de gevels . We moeten de markt ontwrichten en de grote jongens pakken. — sp.a stad Antwerpen (@spa_antwerpen) 9 september 2018

Ook Wouter Van Besien wilde niet aanzien worden als ‘te soft’ in de drugsaanpak. Volgens hem is het duidelijk wat er nodig is: goede samenwerking, controle in de haven en meer politiecapaciteit. Maar hij wil ook inzetten op preventie en hulpverlening. “Mensen die met hun leven spelen, mogen we niet achterlaten, maar moeten we helpen”, zegt hij.