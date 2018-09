Expert denkt dat oplossing van mysterie rond vlucht MH370 in jungle ligt, China raadpleegt satelliet

Een Britse technologie-expert beweert via Google Maps de plek te hebben gevonden waar de resten liggen van vlucht MH370 van Malaysian Airlines, het vliegtuig dat in maart 2014 spoorloos verdween. Om na te gaan of zijn denkpiste kan kloppen, hebben de Chinese autoriteiten opdracht gegeven om via een satelliet in te zoomen op de locatie.

De zelfverklaarde Google Maps-expert Ian Wilson verklaarde deze week dat hij op de populaire digitale wereldkaart de brokstukken van de verdwenen vlucht MH370 heeft gevonden. Volgens hem is het vliegtuig neergestort in de diepe jungle in Cambodja.

Foto: Google Maps

“Ik zat op Google Maps rond te surfen, een paar uur hier, een paar uur daar”, zei Ian Wilson aan Daily Star. “Uren heb ik gezocht naar de plaats waar het vliegtuig kan neergestort zijn.”

Uiteindelijk vond hij een plek in de jungle waar iets ligt wat op brokstukken lijkt. Hij was er dan ook meteen van overtuigd dat hij het bij het rechte eind heeft.

“Sorry, geen vliegtuig”

Als reactie gaf de Chinese overheid meteen de opdracht aan het bedrijf Space View om via een satelliet te focussen op het gebied. Maar het bedrijf heeft inmiddels gemeld dat er geen teken van een vliegtuig is.

“We hebben in ons archief beelden uit 2015, 2016 en 2018 bekeken”, klinkt het. “Sorry, maar we hebben daar geen vliegtuig gevonden.”

Ian Wilson zelf is echter nog steeds zeker van zijn denkpiste. Daarom wil hij nu naar Cambodja trekken om er zelf te gaan zoeken.

Vlucht MH370 was op weg naar Peking toen het in maart 2014 plots van de radar verdween met 238 passagiers aan boord. Tot op heden ontbreekt elk spoor.