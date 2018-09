Gewapende gangsters ontvoeren medewerker van restaurant in Jette

Jette -

Een medewerker van het restaurant ‘Chalet van Laarbeek’ in het Laarbeekbos in Jette is zondagmiddag overvallen en ontvoerd. De man werd korte tijd later weliswaar vrijgelaten in Sint-Jans-Molenbeek. Hij is lichtgewond. De politie is nog op zoek naar de daders. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.