“Genoeg is genoeg”, zegt Obama, maar zijn speech krijgt meteen kritiek van vicepresident Mike Pence

“Het is tijd om de slaapkamerpantoffels uit te doen en aan het werk te gaan.” Dat heeft Barack Obama gezegd tijdens een speech voor aanhangers van de Democratische partij in Californië. Iets wat hij niet had mogen doen, aldus vicepresident Mike Pence. “Het is erg teleurstellend dat Obama breekt met de traditie dat voormalige presidenten zich niet meer moeien met het beleid van hun opvolgers.”

In november zijn het de ‘midterms’ in de Verenigde Staten. Bij die verkiezingen is het volgens Obama “een must” dat de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terugwinnen. De voormalige president gaf daar vrijdag al een vurige speech over in Illinois, dit weekend sprak hij ook aanhangers van de partij in Anaheim (Californië) aan. In zijn gekende stijl keurde hij de verdeeldheid en de afkeer van politiek in het Trump-tijdperk af, maar had hij ook nog een positieve boodschap.

“Ik voel me optimistisch”, aldus Obama. “Want als je doet wat gedaan moet worden, als je actief, betrokken, hoopvol, optimistisch, energiek en onbevreesd bent… Dan heb ik er het volste vertrouwen in dat de Democratische kandidaten zullen willen. Ik ben ervan overtuigd dat Washington dan beter zal werken. De inzet is hoog bij deze verkiezingen. Als we geen tandje bijsteken, dan kan alles nog veel slechter worden.”

“Er is dan ook geen probleem dat we niet kunnen oplossen door samen te werken en trouw te blijven aan de mooie tradities in de Verenigde Staten. Mensen zeggen het: genoeg is genoeg. We moeten onze slaapkamerpantoffels uitdoen, onze wandelschoenen aantrekken en aan het werk gaan.”

“Gekozen voor Trump”

De toespraken van Obama lokten ook een reactie uit van Mike Pence. In een interview met Fox News vertelde de vicepresident hoe teleurgesteld hij wel was omdat Obama brak met de traditie dat voormalige presidenten zich niet meer moeien met het beleid van hun opvolgers. “De waarheid”, aldus Pence, “is dat het Amerikaanse volk het beleid en richting van Obama heeft verworpen en heeft gekozen voor president Donald Trump.”