Voetballen in een gouden kooi: het leven zoals het is, de B-kern

Ze zijn met genoeg om een eigen elftal te beginnen. En zet er een goede trainer bij en ze handhaven zich zeker in eerste klasse. Ja hoor, de B-kernspeler is opnieuw in het land. Met de transferzomer achter de rug is de lijst met overbodige spelers die er niet in geslaagd zijn een nieuwe club te vinden weer stevig aangedikt. Hun lot? Meetrainen met de beloften in de hoop dat er een nieuwe kans of een oplossing volgt. Hun houvast? De vaak nog riante contracten die ze nog steeds hebben. Reis mee doorheen heel België langs verhalen over zwarte korrels, pesterijen op verplaatsing en sneaky fysieke testen.