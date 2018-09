Pairi Daiza heeft “fantastisch nieuws”: “We mogen nieuwe olifantenfamilie verwelkomen”

“Vandaag hebben wij fantastisch nieuws voor onze Aziatische olifanten”, zo staat zondag te lezen op de Facebookpagina van Pairi Daiza. Binnen enkele weken mag het dierenpark in Brugelette vijf nieuwe olifanten - drie wijfjes en twee jonge mannetjes - welkom heten. “Zo kunnen we onze bijdrage leveren aan de redding van de soort.”

“De olifanten komen over van de zoo van Hannover (Duitsland), dezelfde zoo die ons enkele jaren geleden ook Khaing Hnin en zijn familie heeft toevertrouwd”, staat te lezen op de Facebookpagina.

Met de nieuwkomers wil Pairi Daiza twee zaken bereiken:

- Steeds meer jongen hebben: “Om onze bijdrage te leveren aan de redding van de soort, dat is onze prioriteit. Terwijl de populatie van Aziatische olifanten in het wild voortdurend slinkt (vandaag zijn er nog maar 28.000), speelt Pairi Daiza een belangrijke rol bij het behoud van de soort en van haar genetisch patrimonium. (...) Zoals u weet zijn er voor de komende maanden al twee geboortes aangekondigd in Pairi Daiza: Farina en May zijn drachtig. Met de komst van nieuwe wijfjes die de leeftijd hebben om mama te worden, liggen er nog zwangerschappen in het verschiet. Pairi Daiza een grote kraamkliniek worden voor dikhuidigen.”

- Olifantachtigen teruggeven aan de natuur: “Enkele maanden geleden hebben we beloofd alles in het werk te stellen om de olifantachtigen die in Pairi Daiza geboren zijn, weer aan de natuur terug te geven. Sindsdien werken wij onophoudelijk aan dit project. Een reusachtige taak. Maar er is ook reusachtig veel goede wil. Want wij weten dat wij deze kolossale uitdaging samen aankunnen.”

Gered van leven als circusdier

Door de komst van de nieuwe familie moest Pairi Daiza wel op zoek naar een nieuw onderkomen voor vijf andere olifanten. “Het gaat om dieren die we hebben gered van een leven als circusdier”, luidt het. “Voor hen hebben wij heel Europa afgereisd, en onze keuze is uiteindelijk gevallen op twee sites die volgens onze verzorgers voldeden aan alle vereisten om hen op te vangen. Maia, Laika en Deli gaan richting Italië en Dunja en Daela trekken naar Macedonië. Ze zullen worden gehuisvest in fantastische installaties en onder de hoede komen van zeer getalenteerde teams.”