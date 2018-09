Man die symbool werd van strijd tegen glyfosaat, op 53-jarige leeftijd overleden

Fabian Tomasi, de man die het symbool werd van de strijd tegen onkruidverdelger glyfosaat, is vrijdag op 53-jarige leeftijd overleden. De Argentijn leed aan een zeer ernstige zenuwaandoening. “Zijn dood maakt ons erg verdrietig en boos.”

In 2005 begon Tomasi te werken bij een bedrijf gespecialiseerd in onkruidverdeling. Hij moest de reservoirs aanvullen van vliegtuigen die boeren inzetten om hun veld te besproeien met onkruidverdelger. Na een tijdje werd Tomasi, vader van een dochtertje, echter ziek. Hij leed aan toxische polyneuropathie, een aandoening die het zenuwstelsel aantast.

Later zou hij verklaren dat hij altijd zonder bescherming moest werken en dat ze hem nooit hadden gewezen op de gevaren van glyfosaat. De laatste jaren van zijn leven zette hij zich in zodat in de toekomst anderen hetzelfde lot bespaard kon worden.

“Gisteren (vrijdag, nvdr.) hebben ze de moord op hem eindelijk beëindigd”, verklaarde dokter Medardo Avila aan persagentschap AFP. “Hij was al tien jaar ziek, maar heeft al die tijd geweigerd om te sterven zodat hij de gruwelijke praktijken kon aanklagen.”

Tomasi liet zich onder meer fotograferen “zodat iedereen zou zien wat glyfosaat met een mens kan doen”. “Zijn dood maakt ons verdrietig en boos”, aldus Avila.