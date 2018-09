President Moldavië ontsnapt aan het ergste na zwaar ongeval

De Moldavische president Igor Dodon is zondag aan het ergste ontsnapt in Straseni, een gemeente ten noorden van de hoofdstad Chisinau. De wagen waarin hij werd vervoerd, kwam op een bepaald ogenblik in botsing met een vrachtwagen. Hij kwam er als bij wonder van af met lichte verwondingen.

Er is ook een kort videofragment vrijgegeven van het moment waarop de crash gebeurde. De bestuurder van het presidentiële konvooi moest plots zo snel mogelijk een uitwijkmanoeuvre naar rechts uitvoeren om te ontsnappen aan een tegenligger. De vrachtwagenchauffeur probeerde een inhaalmanoeuvre te doen, maar botste daardoor tegen de zijkant van de wagen. “Het was duidelijk dat de bestuurder niet de verkeersregels had gerespecteerd”, klonk het bij presidentieel adviseur Maxim Lebedinschi.

De president liep zelf enkel wat lichte verwondingen op, maar moest wel naar het ziekenhuis. Lokale media melden ondertussen dat zijn moeder in kritieke toestand verkeert.