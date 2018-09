Duitse politie bereidt zich voor op betogingen na dood jongeman

Na het dodelijke incident in Köthen bereidt de politie zich voor op protestbetogingen in deze stad in de deelstaat Saksen-Anhalt. De linkse politica Henriette Quade kondigde voor zondag een betoging tegen de rechtse hetze aan die om 18 uur aan het station zou beginnen. Op sociale media roepen rechtse groepen op tot deelname aan een zogeheten treurmars.

De burgemeester van Köthen, Bernd Hauschild (SPD), raadde deelname aan deze mars af op zijn Facebookpagina, want “er ligt informatie voor dat ook groepen van buiten Köthens die tot geweld bereid zijn, in groten getale” zouden afzakken naar de stad.

De Duitse rechtse groep Pro Chemnitz heeft op haar Facebookpagina tot de mars in Köthen opgeroepen. Die zou om 19 uur in het Friedenspark beginnen. Pro Chemnitz, dat bijna 25.000 volgers op Facebook heeft, is een van de rechtse groepen die de voorbije weken betogingen organiseerden in Chemnitz als reactie op een gelijkaardig incident in deze stad.

Burgemeester Hauschild begaf zich zondagmiddag samen met andere politici naar de plaats van de feiten, een speelplein, om het slachtoffer te gedenken. De 22-jarige man liet zaterdagavond het leven na een ruzie. Twee Afghanen werden opgepakt. De achtergrond van het voorval is nog onduidelijk.