Vrouw redt bestuurder uit wagen na ongeval: “Kort nadat hij eruit was, werden de vlammen metershoog”

Bornem / Lier -

Een 40-jarige man is zondagochtend op het nippertje uit zijn brandende wagen ontsnapt nadat hij met volle snelheid over een rotonde in Koningshooikt (Lier) was gereden. Een vrouw die toevallig in de buurt was, hielp hem ontkomen voordat een brand de voorkant van het voertuig vernielde.