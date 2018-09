Trossard verraadt ambities met zijn liedje

Leandro Trossard (23) ontsnapte niet aan zijn vuurdoop bij de Rode Duivels, een liedje zingen voor de ganse spelersgroep. Hij koos voor “Ain’t no mountain high enough”, van Marvin Gaye en Tammi Terrell. Verraadt een grote ambitie?

“Haha, niet meteen”, aldus Trossard. “Ik koos het omdat ik eens iets wilde dan ‘Het is een nacht’ of een ander Vlaams liedje. Ik kan niet zingen maar vind het ook niet erg dat ik het moet doen. Het is jezelf 30 seconden belachelijk maken en dan is het voorbij. Ik zou dit echt voor geen geld willen missen. Ik kan mijn niveau hier optillen. Ik kijk veel. Vooral naar Eden Hazard, wellicht omdat we ongeveer op dezelfde positie spelen. Ik kan bijleren.”

Van de vier debutanten bij de Rode Duivels was hij de enige die vrijdag tegen Schotland niet in actie mocht komen. “Niet erg. Ik vind het al fantastisch dat ik er hier bij ben.”