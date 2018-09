Uitbuiting, prostitutie en mysterieuze overlijdens: het leven zoals het is aan boord van een luxejacht

Aanmeren in chique havens, jetsetters aan boord en een eindeloze stroom champagne. Het leven op een luxejacht lijkt glamoureus. Maar de dood van Australisch Instagrammodel Sinead McNamara (20), die werkte op zo’n drijvend paleis, belicht de donkere kant. Een kant met werkdagen van 20 uur en onverschilligheid wanneer een crewlid het leven laat. Want Sinead is lang niet de eerste. De eigenaars wanen zich onaantastbaar, zeker als ze in internationale wateren ronddobberen.