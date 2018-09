Kansspelcommissie trekt ten strijde tegen FIFA 18 (en 19)

Drie ontwikkelaars gingen door de knieën, maar Electronic Arts (EA) weigert zogenoemde loot boxes uit het populaire spel FIFA 18 aan te passen. Meer zelfs, ook in FIFA 19 zullen spelers de virtuele verrassingspakketten met echt geld kunnen kopen. Dat is gokken, vindt de Kansspelcommissie. EA heeft intussen een proces-verbaal ontvangen. “Wie zich niet schikt, riskeert gerechterlijke vervolging. Het is nu aan het Brussels parket.”

Eind augustus triomfeerde de Kansspelcommissie. Op hun vraag stopte spelontwikkelaar Blizzard in ons land met de verkoop van loot boxes in de populaire games Overwatch en Heroes of the Storm. Een grote overwinning voor een klein land als België, zegt Marjolein De Paepe, woordvoerder van de Kansspelcommissie. “We merken stilaan een verandering in attitude in de spelindustrie.”

Eerder gaven ontwikkelaars Valve en 2K Games al te kennen loot boxes niet langer tegen echt geld aan te bieden. Alleen de vierde grote speler, EA, wil niet zwichten. De Commissie wil de ontwikkelaar laten vervolgen, want loot boxes zijn eigenlijk een illegaal kansspel. Spelers weten bij aankoop niet wat de het schatkistje precies bevat. Geluk bepaalt of je al dan niet een zeldzaam object ontvangt.

3 miljard euro

Topman Andrew Wilson van EA benadrukte voor de zomer niet te stoppen met de loot boxes. Ook in FIFA 19, dat eind deze maand beschikbaar wordt, zal het mogelijk zijn om schatkistjes te kopen. Volgens Wilson gaat het niet om gokken, want spelers weten precies hoeveel objecten ze krijgen. De vergelijking met de populaire Panini voetbalstickers dringt zich op, maar is volgens Peter Naessens van de Commissie niet terecht. “Panini drukt van iedere voetballer evenveel stickers. Het is geen roulette tussen veelvoorkomende en zeldzame plaatjes. Bij FIFA 18 is dat wél zo.”

Volgens Naessens heeft het spel zijn onschuld verloren. “Spelers raken zo duizenden euro’s kwijt. Wij reageerden op klachten van ouders, maar ook van de gamecommunity zelf.”

Loot boxes zijn een belangrijke bron van inkomsten voor EA. Liefst 67 procent van alle inkomsten, ongeveer 3 miljard euro, haalt het uit online verkoop. Volgens zakentijdschrift Forbes is het aandeel van de loot boxes daarin cruciaal. Kleine aankopen in games zouden intussen meer opleveren dan de verkoop van duurdere gloednieuwe games.

De Commissie wacht af of het parket overgaat tot vervolging. Als het dat doet, is het aan de rechter om te oordelen. “Als die ons ongelijk geeft, dan zullen we ervoor pleiten om de kansspelwet te herzien, zodat we de loot boxes wel kunnen aanpakken.”