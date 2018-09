Armeense tieners mogen dan toch in Nederland blijven: “Moeder dreigde met zelfmoord”

De moeder van de Armeense tieners Howick en Lili heeft met zelfmoord gedreigd nadat een rechter in Nederland vrijdagavond had bepaald dat de uitzetting van de kinderen door mocht worden gezet. Dat meldt althans RTL Nieuws op basis van niet nader genoemde bronnen. Zaterdagmiddag werd bekend dat de kinderen toch in Nederland mogen blijven.