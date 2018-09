Van rusthuis naar gemeentehuis: Albert en Liliane trouwen op hun 81ste

Zij kreeg het stukje droge worst op haar bord niet gesneden, hij schoot ter hulp. En niet veel later volgden de vonken. Donderdag trekken Liliane (81) en Albert (81) van het rusthuis naar het gemeentehuis om te trouwen. Iets waar veel van hun leeftijdsgenoten nog van dromen. “Want, neen, op liefde en genegenheid staat écht geen leeftijd”, zeggen experts.

Zoals dat al eens gaat met een romance, was het in de lente dat Albert Van Assche en Liliane Piens elkaar leerden kennen. Aan de eettafel in Home Astrid, in Lovendegem. Haar mes was te bot om haar stukje ...