Zweden doet ruk naar rechts: forse winst voor anti-immigratiepartij ‘Zweden Democraten’

Bij de parlementsverkiezingen in Zweden zet de anti-immigratiepartij ‘Zweden Democraten’ zoals verwacht een grote stap vooruit.

In de eerste exit polls van de Zweedse televisiezender SVT klimt de rechts-populistische partij Zweden Democraten naar 19,2 procent van de stemmen. Een centrumrechts blok behaalt 39,6 procent van de stemmen. Het doet daarmee nipt beter dan de zittende centrumlinkse regeringscoalitie. De Sociaaldemocraten en groenen komen samen met hun linkse bondgenoten aan 39,4 procent van de stemmen. De Sociaaldemocraten, die nu met Stefan Löfven de premier leveren, stranden daarbij op 26,2%, de groenen op 4,2% en radicaal-linkse Vänsterpartiet op 9%.

Moderaterna, de grootste partij van het centrumrechtse blok, behaalt volgens de polls 17,8 procent van de stemmen. Zij zijn daarmee de derde grootste partij, na de Sociaaldemocraten en Zweden Democraten.

“Fantastisch succes”

Het thema migratie beheerste de verkiezingscampagne. Zweden Democraten staan voor een hard anti-immigratiebeleid en dat slaat blijkbaar aan. Julia Kronlid, de ondervoorzitter van de partij, reageert bijzonder enthousiast op de cijfers. ‘Dit is een fantastisch succes. We zijn de tweede grootste partij in de exitpolls en daar worden we doorgaans nog in onderschat. Ik hoop en geloof dat wanneer we de echte resultaten hebben, we nog groter zullen zijn’, zei ze op de Zweedse radio.

Omdat alle andere partijen samenwerking met Zweden Democraten uitsluiten, dreigt de regeringsvorming moeilijk te worden. Tenzij Ulf Kristersson, de leider van Moderaterna, het aandurft het cordon te doorbreken. Met zowel een links als een rechts blok dat zo’n veertig procent van de stemmen binnenhaalt, is de kans anders groot dat Zweden opnieuw op een minderheidsregering afstevent.

Nagelbijten voor groenen

Voor de groenen kan het nog een erg spannende avond worden. De kiesdrempel ligt in Zweden op 4 procent. In de laatste peilingen kregen zij een hogere score. Dat de groene partij in exitpolls vaak overschat wordt, zal de gemoedsrust op het partijhoofdkwartier niet ten goede komen. Als zij de kiesdrempel uiteindelijk niet blijken te halen, ligt het rechtse blok plots wel een eind voor op de linkse tegenhanger.