Geen huiswerk, geen vaste uren, geen klassen: in deze school doen ze echt àlles anders

Balen - Glijdende schooluren, nachtopvang en geen huiswerk. In een nieuwe school in Balen worden alle traditionele principes overboord gegooid. Omdat scholen niet meer aansluiten bij de huidige maatschappij, klinkt het. Maar kan zoiets wel slagen? “Als de directie, leerkrachten en ouders in die visie geloven, dan wel”, denkt onderwijsexpert Pedro De Bruyckere. “Maar tussen droom en daad staan praktische bezwaren in de weg.” Zoals te grote schoolbanken, bijvoorbeeld.

In de open ruimte klinkt het lawaai van 75 leerlingen wel erg luid. En de schoolbanken in het eerste leerjaar bleken te groot voor korte beentjes. Een week ver in het schooljaar, komen met mondjesmaat ...