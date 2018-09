Nieuwe graafwerken in zaak die aan seriemoordenaar Michel Fourniret wordt gelinkt

Het Franse gerecht heeft voor het eerst sinds lang opgravingen laten uitvoeren naar een mogelijk slachtoffer van seriemoordenaarMichel Fourniret (76). Vrijdag ploegden de speurders van de recherche van Versailles nabij Parijs de tuin van zijn ex-vrouw om. Ze ­zochten er naar het lichaam van Estelle Mouzin (9), die begin 2003 in de Franse Ardennen verdween.

Dat Fourniret voor deze verdwijning in aanmerking komt, heeft ‘het monster van de Ardennen’ aan zichzelf te danken. Begin dit jaar bekende hij tijdens een verhoor dat hij in de jaren 90 twee andere Franse meisjes, Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19), ontvoerd en vermoord had. Maar toen hij over Estelle Mouzin ondervraagd werd, ontkende hij niet dat hij iets met haar verdwijning te maken had.

De politie achtte het mogelijk dat Fourniret het lichaam van het meisje in de tuin van de woning van zijn ex-vrouw begraven had. Maar de zoektocht van vrijdag heeft niets opgeleverd.

Michel Fourniret is bij ons vooral bekend om de ontvoering van de Belgische Elisabeth Brichet (12). Zij verdween op 20 februari 1989 nabij Namen. Haar lichaam werd pas 5 jaar later ­teruggevonden, begraven in de tuin van het kasteel van Fourniret in het Noord-Franse Donchery.