Sint-Pieters-Leeuw - Enkele maanden geleden werd Rosette Van de Gucht getroffen door hartfalen toen ze achter de toog van de cafetaria van KV Zuun in Sint-Pieters-Leeuw stond. Een supporter van Boka United redde haar leven. Zaterdag werden Rosette en haar reddende engel in de bloemetjes gezet

11 november 2017 is een memorabele datum in het leven van Rosette Van de Gucht. Ze was als vrijwilliger aan de slag bij voetbalclub KV Zuun toen ze plots onwel werd. Er was net een jeugdwedstrijd van ...