Guy Verhofstadt vormt beweging met partij Emmanuel Macron

Oud-premier Guy Verhofstadt, fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten (ALDE) in het Europees Parlement, gaat een beweging vormen met La République en Marche (LREM), de partij van de Franse president Emmanuel Macron, voor de Europese verkiezingen van 2019. Dat maakte hij zondag bekend in een interview met de krant Ouest-France.

“Na de ontmoeting Orban-Salvini zal de strijd in 2019 er een zijn tussen de nationalistische populisten aan de ene kant, en een pro-Europese alliantie aan de andere”, zei Verhofstadt. De Belgische oud-premier zei dat hij met Macron niet alleen “dezelfde analyse” deelt, maar ook “min of meer dezelfde voorstellen”. Hij is bereid te zetelen in eenzelfde parlementaire groep, waarvan de naam nog moet bepaald worden. De gemeenschappelijke beweging zal in oktober gelanceerd worden.

“Het zal iets nieuw zijn, een beweging. Een pro-Europees alternatief voor de nationalisten”, zei de liberaal, die pleit voor een gemeenschappelijke campagne. “Iedere partij zal zijn symbolen behouden, maar we werken aan een bredere beweging. Het doel is om een groep met een beslissende stem te creëren in het toekomstige parlement, een middel om de nationalistische golf te stoppen”, zegt de ALDE-voorzitter.

Over het principe van de ‘Spitzenkandidat’, waarbij de lijsttrekker van de grootste partij voorzitter van de Europese Commissie wordt, is Verhofstadt kritisch. Ook Macron is ertegen gekant.

“Dat blijft een systeem waarbij het mevrouw Merkel is die beslist wie de komende president van de Commissie wordt. Wat me nog meer verontrust, is dat de echte kandidaat van de Europese Volkspartij (de grootste fractie in het parlement, waartoe de CDU/CSU van de Duitse bondskanselier Angela Merkel behoort, nvdr), in wezen Viktor Orban is”“, zei Verhofstadt. Hij pleit voor “pan-Europese partijen” en een “transnationale democratie”.