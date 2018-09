Bij een steekpartij in Parijs zijn zeven gewonden gevallen. Vier van hen zijn er ernstig aan toe. Dat meldt Le Parisien zondagnacht.

Op dit moment zijn er geen elementen om te besluiten dat het om een terreurdaad gaat.

De feiten deden zich voor aan de Quai de la Loire, in het negentiende arrondissement, op wandelafstand van de Gare du Nord.

De dader, naar verluidt een meerderjarige met de Afghaanse nationaliteit, is opgepakt. Hij was gewapend was met een mes een ijzeren staaf.