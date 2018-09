ANALYSE. Zo kunnen de Rode Duivels de IJslandse muur helemaal slopen

Dit had een stuk moeten worden over waarom IJsland in tegenstelling tot Schotland wel een ploeg is die weet hoe ze moet verdedigen. Over hoe hun defensieve 4-4-2 hen naar de kwartfinales van het EK 2016 loodste en hen afgelopen zomer voor het eerst in hun bestaan liet deelnemen aan het WK. Maar toen kwam Zwitserland-IJsland. Zaterdagavond in Sankt Gallen: 6-0. De grootste nederlaag voor de IJslanders in zeventien jaar. Drie zaken die de Rode Duivels van de Zwitsers kunnen leren om de IJslandse muur definitief te slopen.