Op de foto met Neymar, maar ‘Belg’ wacht nog altijd op zijn debuut bij Brazilië

Andreas Pereira bleef zaterdag met Brazilië op de bank in de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten (0-2-zege). Brazilië oefent in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw, tegen El Salvador. Dan krijgt de 22-jarige Belgisch-Braziliaanse middenvelder van Manchester United mogelijk een nieuwe kans om de eerste speler in honderd jaar te worden die voor het eerste elftal van Brazilië uitkomt hoewel hij elders is geboren.