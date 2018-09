Van seksueel misbruik beschuldigde CBS-topman stapt op

Leslie Moonves, hoofd van de Amerikaanse mediareus CBS, is “met onmiddellijke ingang” opgestapt na nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik, die in de krant New Yorker zijn gepubliceerd. De keten maakte het vertrek van de CEO zondagavond bekend. Joseph Ianiello, de operationele directeur van CBS sinds 2013, zal inspringen als voorzitter en waarnemend CEO terwijl de raad van bestuur een vervanger voor Moonves zoekt.

De 68-jarige CEO had al 15 jaar de leiding van CBS. Eind juli beschuldigden zes vrouwen hem van intimidatie. In een artikel zondag in de New Yorker beschuldigden nog eens zes vrouwen hem ervan hen seksueel te hebben aanvallen. Moonves ontkende dat. CBS zei ook dat het bedrijf en Moonves 20 miljoen dollar zullen schenken aan organisaties die de #MeToo-beweging steunen, en andere groepen die vechten voor gelijkheid van vrouwen op de werkvloer.

De zender kondigde meteen ook het einde aan van de gerechtelijke strijd met de familie Redstone, die 80 procent van het kapitaal van CBS controleert. Die strijd kwam voort uit de wens van de familie om CBS met Viacom te fusioneren, een andere mediagroep in het bezit van de familie. Moonves probeerde die fusie tegen te gaan. Het bedrijf National Amusements van de familie Redstone zei de fusie de komende twee jaar niet te zullen nastreven.