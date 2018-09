Beke en Peeters na arrestatie CD&V-kandidaat voor drugssmokkel: “Kort en snel reageren”

Antwerpen - “Ik wil helder en duidelijk zijn. Deze man hoort bij ons niet thuis.” Zo reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke op Rediart Cankja, de CD&V-kandidaat voor de Antwerpse gemeenteraad die in Frankrijk is opgepakt voor drugssmokkel. Ook Kris Peeters valt uit de lucht en zegt dat het niet kan. “Dit komt hard binnen.”

Rediart Cankja (41) en zijn medereizigster Shpresa S. werden door de Franse politie tegengehouden op de grens met Zwitserland. In Shpresa’s auto zat op vernuftige wijze 3 kilo heroïne verstopt. Vraag is nu hoe groot de betrokkenheid was van Cankja, die op de 46ste plaats staat van de Antwerpse stadslijst voor CD&V.

“Ik heb gisteren de informatie gekregen”, reageerde Wouter Beke op Radio 1. “Het enige dat je kan doen is kort en snel reageren. We hadden vertrouwen in deze man. Hij was dan ook tolk bij de politie, waar je je ook vragen bij kan stellen trouwens. De zaken waar hij nu mee in verband worden gebracht, staan haaks op onze ambitie om een verbindend verhaal te brengen. We gaan als partij voor geborgenheid, een veilig gevoel, en blijven daar in Antwerpen ook werk van maken. We moeten in Antwerpen, waar we nu weer met een volledige lijst opkomen, veel kandidaten vinden. Alle steun voor Kris Peeters dat hij deze bijzonder grote uitdaging aangaat.”

Peeters: “Dit komt hard binnen”

Kris Peeters herhaalde op Radio 2 wat hij maandag in onze krant zegt: dit roept erg veel vragen op en kan niet. “Ik was heel verrast toen ik het nieuws zondagavond vernam van een journalist”, zei Peeters. “Dit komt hard binnen. Ik heb bevestiging gezocht bij onze lijst in Ekeren, maar ook daar wisten ze van niets. We weten niet of het klopt en nemen in de loop van de dag contact op met de familie. Hopelijk kan de politie ook meer uitleg geven. We betreuren de gang van zaken en zullen zo snel mogelijk optreden.”

In Ekeren vliegt de man van de CD&V-lijst, in Antwerpen is dat voorlopig niet het geval. “We zullen zeer snel handelen”, aldus Peeters, die lijsttrekker is op 14 oktober. “Wanneer het verhaal klopt, is het uitgesloten dat hij op de lijst staat. We zullen hem in Ekeren en in de stad dan iemand anders op de lijst zetten. Maar we willen eerst bevestiging van het bijzondere verhaal.”

Voor een kandidaat op de lijst terechtkomt, wordt navraag gedaan naar wat voor iemand dat is. “We informeren ons, maar kunnen de Staatsveiligheid natuurlijk niet inschakelen”, aldus Peeters. “Ik heb de man in kwestie wel gesproken, maar kende hem niet goed. In Ekeren hebben ze hem nagetrokken en zeiden ze dat er geen probleem mee was.”