‘Superspits’ Peter Crouch vertelt briljante anekdotes: naakte Ronaldo en vergeten Porsche spannen de kroon

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi pasten voor wedstrijden met respectievelijk Portugal en Argentinië. CR7 wil zich focussen op Juventus, ‘De Vlo’ denkt na over zijn toekomst als international. Beide heren zullen ondanks Ronaldo’s verhuis naar Italië voor altijd verbonden blijven. Peter Crouch bewees dat met een briljante anekdote in zijn boek.

We kennen Crouch allemaal als de smalle, boomlange spits die zijn doelpunten vierde met een robotbeweging. De intussen 37-jarige Brit speelt dit seizoen in de Engelse tweedeklasse met Stoke City, maar zit aan 106 goals in de Premier League voor onder andere ook Tottenham en Liverpool.

Crouch is naast ‘superspits’ ook een bijzonder sympathieke en grappige man. Dat bewijst hij regelmatig op sociale media. Maar de Brit wilde ook een (tweede) boek schrijven en dat is nu uit. “How to be a Footballer”, kreeg het mee als titel. En daarin vertelt Crouch onder andere over Cristiano Ronaldo.

Volgens Crouch vertelde voormalig topverdediger van Engeland en Manchester United Rio Ferdinand altijd verhalen over de Portugees. Zoals hoe Ronaldo naakt voor een spiegel stond, met zijn hand door zijn haar ging en zei: “Wow, ik ben zo mooi!”

Ronaldo werd ook geplaagd door Ferdinand en zijn ploegmaats bij de Red Devils, waarvoor hij speelde tussen 2003 en 2009. Die zouden CR7 constant uitgelachen hebben met het zinnetje: “Allemaal goed, maar Lionel Messi is beter dan jou.” Het antwoord van Ronaldo was echter bijzonder laconiek. “Ja, maar Messi ziet er niet zó goed uit!”

Of de verhalen van Ferdinand volledig kloppen, is natuurlijk de grote vraag. Maar Crouch vond ze té goed om niet in zijn boek op te nemen. De 37-jarige spits had echter nog enkele topverhalen bij.

Peter Crouch. Foto: REUTERS

Aston Martin en Roy Keane

“Ik was 24 jaar en had net getekend voor Champions League-winnaar Liverpool. Het succes steeg naar mijn hoofd. Ik kocht een Aston Martin en reed ermee rond in Manchester met de ramen open, mijn zonnebril op, elleboog buiten, met twee vingers aan het stuur, muziek loeihard. Maar ik hield niet eens van die auto. Een stem in men hoofd zei dat ik niet zo was, maar een luidere stem zei me dat ik nog nooit cooler was geweest dan dit. Ik negeerde de oude Peter dus en deed alsof ik Daniel Craig was.”

“Tot ik aan een rood licht stopte en Roy Keane naast me stond. Een man die mijn vibe begreep: geweldige voetballer, winnaar van topprijzen en kapitein van Man United. Ik knikte, knipoogde, wees naar hem. Hij keek me aan met een soort afkeer op zijn gezicht. Hij schudde met zijn hoofd en staarde voor zich uit. Toen realiseerde ik me dat ik een klootzak was geworden. Ik verkocht die auto een dag later. Door Roy Keane. Ik prees mezelf gelukkig.”

De robot

“Dat gebeurde allemaal op instinct. De bondscoach wilde me toen bij het nationale elftal omwille van mijn doelpunten én vieringen. Er was toen veel negativiteit over Engeland en hij dacht dat ik het plezier er weer in kon brengen. Hij zei me dus dat ik de robot moest blijven doen, zodat het minder over hem ging! Tegen Hongarije deed ik hem dus. Dat was de eerste keer, nadat ik hem al een paar keer dronken had gedaan. Waaronder een keer op een groot feest van David Beckham.”

De Porsche en Ferrari van Jermaine

“Jermaine Pennant was een paar weken in Stoke toen hij een telefoontje kreeg van zijn vorige club, Real Zaragoza. Ze vroegen hem of hij zijn auto vergeten was bij het treinstation in de stad. Ja, enkel een voetballer kan vergeten dat hij een Porsche mist. Bovendien eentje met de nummerplaat P33NNT. Ik twijfel er zelfs over dat hij effectief een trein heeft gepakt.”

“Op een avond kwam ik een nachtclub buiten en zag ik onze sterspeler tegen een Ferrari staan op de parking, met zijn armen gekruist. Hij was vrouwen aan het opwachten zodat hij naar hen kon knipogen en vandaar ging het dan verder. Ik had geen idee hoe lang hij daar al stond. Ik weet niet eens of het zijn Ferrari was. Ik dacht dat hij die gehuurd had gewoon om er vrouwen mee te scoren.”

De tattoo der tattoos

“Tattoos waren rebels. Ze moesten je anders doen lijken. Nu ben je anders wanneer je er geen hebt. Ze zijn zo populair geworden. Maar nu merk je ze al bijna niet meer op. Bijna. Ik denk meteen aan die van Bournemouth-doelman Artur Boruc. Die heeft een aap op zijn buik staan, met het achterwerk waar zijn navel is. Ja, keepers in een notendop.”

De doodzonde

“Toen ik voor Liverpool tekende, verbleef ik in Hope Street Hotel. Bij de receptie stond een vrouw die er zo goed uitzag dat ik niet kon geloven dat ze naar me lachte. Ik vertelde het aan de jongens op training, dat ik on fire was. Jamie Carragher vroeg me hoe ze eruitzag . Ik antwoordde: Geweldig, donkerharig, Spaans. Uiteindelijk bleek het de partner van mijn ploegmaat Xabi Alonso te zijn. Gelukkig pakte hij het goed op...”