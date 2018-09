Drastische maatregelen om nieuwe instroom te vermijden: betonblokken rond Romakamp

Gent - Het Romakamp bij de Galveston­site wordt omringd met betonblokken om te vermijden dat er gezinnen bijkomen. De Stad gaat de Roma een jaar begeleiden naar een huis en een job. Ze krijgen geen sociale woning en moeten solliciteren, zoals alle Gentenaars.

“Dat spelleke duurt nu al meer dan tien jaar. Elke keer als we ze wegjagen, duiken ze ergens anders op en veroorzaken ze opnieuw overlast.” Dat zei burgemeester Daniël Termont (SP.A) vorige week over een groep van een veertigtal Roemeense Roma die haar caravans heeft geparkeerd op een terrein van De Lijn, achter de Galveston, vlak bij de Wiedauwkaai.

Termont schakelde onder meer de Taskforce Wonen in. Als de Roma werk en een huis zoeken, hun kinderen naar school sturen en geen overlast meer veroorzaken, mogen ze nog een jaar bij de Galveston blijven. Buurtstewards zullen hen ondertussen bijstaan. Houden de Roma zich niet aan de regels, dan moeten ze van Termont definitief weg.

Zelf betalen

Hoe werkt die begeleiding? Op zeer korte termijn wordt besproken welke stadsdiensten en middenveldorganisaties aan dit experiment meewerken. Alle Roma uit het kamp zullen worden geïdentificeerd en de politie zal nagaan of er mensen bij zijn met een strafblad. Rond het kamp komen betonblokken om te vermijden dat er nieuwe caravans bij komen. De Stad voorziet in stromend water en elektriciteit. Vuilniszakken en toiletten moeten de Roma zelf betalen.

Vanaf dan wordt met de Roma die al werken, naar een huis gezocht. “Op de reguliere markt. Intra-Europese migranten zonder de juiste papieren hebben geen recht op een sociale woning”, zegt Maja Meirlaen, directeur van de Dienst Outreachend Werken (DOW), die meewerkt aan het experiment.

Om de huur te betalen en eten te kopen, moeten de Roma gaan werken. Misschien komt er een samenwerking met de voedselbanken. De Stad laat wel al weten dat het geen jobs speciaal voor hen gaat creë­ren. Van Termont moeten ze op elke aanbod ingaan. Bovendien moeten de Roma solliciteren zoals iedereen.

Geen woonwagenbewoners

“Dat laatste wordt moeilijk, en niet alleen omdat ze niet allemaal Nederlands spreken”, zegt Meirlaen. “De mannen kunnen misschien terecht in de vleesindustrie, de vrouwen bij een poets­bedrijf. De kinderen worden aangemeld in scholen waar nog plaats is en op een niveau dat ze aankunnen.”

Waarom moeten de Roma niet naar het doortrekkersterrein, zoals N-VA (zie kader) voorstelt? Omdat ze volgens Meirlaen geen doortrekkers zijn: “Ze zijn in se geen woonwagenbewoners en wonen momenteel noodgedwongen in een caravan. Hun intentie is een betere leefbaarheid voor hun kinderen. Door dit experiment wordt de groep niet langer opgejaagd. Ze krijgen tijd en met onze hulp kunnen ze hopelijk enkele stappen zetten. Ze wegsturen is niet evident, vanwege het Europese vrije verkeer van personen.”