“Grootste staking ooit” bij Ryanair zal plaatsvinden op 28 september

De “grootste staking uit de geschiedenis van de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair” zal waarschijnlijk plaatsvinden op vrijdag 28 september. Dat is maandag vernomen van een vakbondsbron.

Verschillende Europese vakbonden (België, Spanje, Portugal, Italië en Nederland) die het cabinepersoneel vertegenwoordigen, zijn vorige week vrijdag samengekomen in Rome. De bonden trachten al maanden om Ryanair ertoe te krijgen om de verschillende nationale sociale wetgevingen toe te passen van de landen waar Ryanair actief is, en niet enkel de Ierse wetgeving.

Eerder dreigde het cabinepersoneel al met “de grootste staking ooit” bij Ryanair in de laatste week van september. De precieze datum zou donderdag meegedeeld worden tijdens een nieuwe vergadering van de bonden, dit keer in Brussel. Die datum is “tot nader order” vastgelegd op vrijdag 28 september, zegt Didier Lebbe, secretaris bij de christelijke bediendebond CNE. De pilotenvakbonden zouden zich nog kunnen aansluiten bij de actie.