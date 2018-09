Loopbaancoaching versterkt je competenties

Je loopbaan de goede richting laten uitvaren. De juiste job vinden. Assertief zijn op je werk. Het zijn zaken die weleens voor muizenissen of zelfs slapeloze nachten zorgen. Na ruim vijftien jaar ervaring in bedrijfsadvies en sales, besloot Eva Buyck loopbaanbegeleiding aan te bieden via haar eigen coachingbedrijf: Sterk op je Werk uit Izegem. “Je moet op je werk al eens neen durven te zeggen.”

Loopbaanbegeleiding en mensen coachen om meer uit zichzelf te halen. Iedereen doet het, zou je bij wijze van boutade kunnen zeggen. Maar Eva Buyck had net iets anders in gedachten. Ook in de HR-markt komt het eropaan zich te onderscheiden.

“Onze focus ligt op het ontdekken, ontwikkelen maar vooral versterken van loopbaancompetenties, waaronder dus ook assertiviteitsontwikkeling”, zegt Eva Buyck. “Dit resulteert in een verhoogde inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Iedereen kan dat gebruiken: zowel zaakvoerders, leidinggevenden, middenkaders als medewerkers.”

Relatie met VDAB

Buyck benadrukt dat iedereen weerbaar moet zijn en moet kunnen omgaan met verandering. “Vandaag is de workload behoorlijk groot. In zo’n context moet je ook al eens neen durven te zeggen. Wie dat niet kan, riskeert gemakkelijker stress of zelfs een burn-out in het slechtste geval”, stelt ze. Via individuele begeleiding van minimaal vier en maximaal acht uren wil ze mensen leren hoe ze hun loopbaancompetenties kunnen versterken. “Vroeger dacht ik altijd: assertief zijn, is een kwestie van communiceren met impact. Nu zie ik dat ruimer: het heeft nu eens te maken met leren neen zeggen en dan weer met leren delegeren. Net daar wringt het schoentje vaak: niet iedereen durft dat.”

In de praktijk kunnen professionals en zelfstandigen à la carte terecht bij een netwerk van loopbaancoaches die Sterk op je Werk inmiddels overal heeft opgezet in Vlaanderen. Of deze service niet willens nillens een beetje doet denken aan wat de overheidsdienst VDAB ook doet? “We zijn helemaal geen concurrent van de VDAB”, vindt Eva Buyck. “Daarom hebben we van meet af aan met de overheidsdienst samengewerkt, met de bedoeling alsnog een meerwaarde te kunnen bieden. We verwijzen vaak mensen naar hen door wanneer blijkt dat wij hen niet kunnen verder helpen. Wij zijn een erkende partner van de VDAB en zij erkennen ons als gemandateerd loopbaancentrum.”

Gratis test

Eva Buyck heeft naar eigen zeggen ook veel te danken aan de samenwerking met het webbureau Innomedio (uit Malle), dat een digitaal concept uitwerkte. Hierbij stonden twee zaken centraal: een plaatsje veroveren bovenaan de Google-rankings en vooral veel gebruiksgemak creëren voor de geïnteresseerden. “Door een beroep te doen op een professionele derde, raak je vooruit”, vindt ze. “Zij de expertise en ik mijn passie voor de job, denk ik altijd.”

Online aanwezig zijn, is ook voor een loopbaancentrum belangrijk. “Onze site is toegankelijk voor iedereen, je hoeft heus geen IT-specialist te zijn”, oppert ze. “Loopbaancheques drukken de kosten tot 40 euro per vier uur. Om de twijfelaars een extra duwtje in de rug te geven, ontwikkelden we ook een gratis online loopbaantest die mensen leert wat onze diensten kunnen betekenen voor hun carrière. Met dit aanvullend netwerk van ruim vijfhonderd warme prospecten per maand, kunnen we deze loopbaantest nu al een schot in de roos noemen”, vindt ze.

