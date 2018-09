Bomauto ontploft voor overheidsgebouw in Somalische hoofdstad: minstens vijf doden

In de Somalische hoofdstad Mogadishu is een bomvoertuig ontploft voor een overheidsgebouw. Volgens politieagent Ali Hassan reed een bomvoertuig door de poort van het administratieve hoofdkwartier in het district Hodan, waarbij drie politieagenten en twee burgers om het leven kwamen.

“Er was een enorme explosie en volgens onze eerste informatie was ze veroorzaakt door een voertuig vol explosieven”, aldus een andere agent, Ibrahim Mohamed. Het voertuig reed eerst in op een versperring, voor het tot ontploffing kwam. “We kennen het exacte aantal slachtoffers niet, maar een gebouw is ingestort waaronder zich gewonden bevinden”, aldus nog de agent.