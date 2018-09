Wereldvoetballer in wording: Nederland smult van “beestachtig talent” dat Sneijder (snel) moet doen vergeten

Elk week speelt er zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Frenkie de Jong, de 21-jarige spelmaker van Ajax en Oranje.

Nederland speelde zondag een verdienstelijke wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk, maar verloor uiteindelijk met 2-1. Ryan Babel scoorde voor Oranje, maar achteraf was er veel stof tot nadenken over het debuut van Frenkie de Jong. De spelmaker maakte enkele dagen geleden zijn eerste minuten voor het Nederlandse elftal en stond in Parijs meteen in de basis.

“Het is natuurlijk een goede tegenstander, maar ik denk wel dat er betere teams zijn’, reageerde De Jong na afloop bij de NOS. “Ik ben niet geschrokken, maar weet echt wel dat Frankrijk goede spelers heeft. Die hebben echt wel kwaliteit. In de eerste helft ging het moeizaam. We werden teruggedrukt, kwamen er weinig uit. Na rust gingen we beter voetballen, durfden we ook. We maakten gelijk en gingen meer vooruit. Het is moeilijk te zeggen waarom het dan wel lukt.”

De Jong kreeg positieve kritiek, omdat hij met lef speelde. “Ik zou het geen lef noemen”, aldus de 21-jarige middenvelder. “Het is normaal dat je hetzelfde doet als waarvoor je bent opgeroepen bij je club. Anders zou het gek zijn. Dit is mijn eerste wedstrijd in de basis. Het was leerzaam, maar ik moet blijven vechten voor deze plek. Er zijn meer spelers die hun basisdebuut hebben gemaakt. Een kennismaking met een hoger niveau. Dat was op de trainingen ook al. Iedereen is wat groter, sterker en heeft meer technische bagage.”

Foto: Photo News

“Het verbaast me niet”

Hij noemde het zelf dus geen lef, maar ploegmakker Georginio Wijnaldum sprak De Jong tegen. “Frenkie maakt het makkelijker voor ons door de manier waarop hij voetbalt. Hij speelt gedurfd. Frenkie kan een mannetje achterin uitspelen, waardoor andere jongens tussen de linies vrijkomen. Hij neemt soms wat risico, maar zijn gedurfde manier van spelen hebben wij nodig. Het verbaast me niet. Er is de laatste tijd veel over hem geschreven, dus ben ik erop gaan letten hoe hij speelt bij Ajax. Op de training bij ons deed hij precies hetzelfde. Zijn manier van voetballen past heel goed bij ons spel.’’

Toch plaatste Wijnaldum ook een kanttekening. “Hij doet het nu heel goed, maar we hebben wel vaker Nederlandse spelers gehad die eerst heel goed speelden, maar later minder werden. Vaak wordt al snel geroepen: hij kan dit en dat, die kan zo goed worden. Frenkie is 21 jaar, er kan van alles gebeuren. Misschien krijgt ook hij een mindere periode of stapt hij over naar het buitenland, dan moet je ook weer kijken hoe dat gaat uitpakken. Voor nu is het goed. We hopen als team en eigenlijk als heel Nederland dat hij zich zo verder gaat ontwikkelen.’’

Ook andere Nederlanders waren lovend over De Jong:

Bondscoach Ronald Koeman: “Zijn ontwikkeling gaat heel hard. Hij is een geweldige voetballer met een groot inzicht. Op een hoger niveau houdt hij zich gewoon staande. We zijn gezegend met zo’n talent.”

Memphis Depay: “Hij levert meteen zijn bijdrage. Frenkie is een groot talent en ik ben superblij voor hem.”

Foto: REUTERS

“Beestachtig talent”

De Jong werd de voorbije maanden gelinkt aan verschillende topclubs. Onder andere Tottenham en Barcelona hadden interesse in de 21-jarige Nederlander. Maar een bod van 45 miljoen euro van de Spurs was blijkbaar niet voldoende voor Ajax om te verkopen. Ook Barça zou verschillende keren op een ‘njet’ van Ajax gestoten zijn en dus speelt De Jong dit seizoen opnieuw in de Eredivisie. “Misschien speel ik op een dag bij Barcelona, maar nu nog niet. Het wordt een topjaar met Ajax”, vertelde De Jong aan de NOS.

Sterk voor een jonge knaap die de hemel werd ingeprezen door niemand minder Xavi.

“Hij lijkt een beetje op Sergio Busquets”, zei de legende van Barça in een interview met Mundo Deportivo. “De Ajax-speelstijl lijkt een beetje op de Barcelona-speelstijl. We komen allebei van de Hollandse School, van Johan Cruijff. De Jong is nog jong, maar hij zou veel kunnen bijdragen bij Barça. Hij wordt gezien als een beestachtig talent. Het is een speler om over na te denken, een heel goede voetballer. Het profiel van De Jong is precies wat Barcelona nodig heeft. Een speler die technisch zeer sterk is, wil werken voor de ploeg, maar bovenal veel talent heeft. Barcelona speelt altijd in ruimtes van dertig à veertig meter als de tegenstander inzakt en dan heb je talent nodig om erdoorheen te komen.”

Arie Haan was misschien nog straffer in zijn uitspraken over De Jong. “Hij is een revelatie”, aldus de ex-speler en -trainer van Anderlecht. “Je gaat misschien lachen, maar ik denk dat hij een betere versie is van Franz Beckenbauer. Mensen moeten dit even goed interpreteren. Wat ik daarmee bedoel, is dat hij ook snelheid en een geweldige pass heeft. Dat is een enorm wapen.”