De onwaarschijnlijke stunt van het Vlaamse verzet tegen de Duitsers. De laatste overlever vertelt

Putte -

10 september 1943. De Duitse bezetter laat alles in gereedheid brengen om de Putse kerkklokken op te eisen. Het nieuws gaat als een vuurtje rond: “Onze klokken worden wapentuig.” Een dag later staan de Duitsers voor een raadsel: de loodzware klokken zijn spoorloos. Oud-strijder Leopold ‘Polle’ Hendrickx (92), als zeventienjarige knaap bij de roof betrokken, is inmiddels de laatste overlevende van die bewuste nacht. Hij vertelt over de onwaarschijnlijke stunt, vandaag exact 75 jaar geleden.