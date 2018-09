Amerikaanse overheid sluit Palestijns kantoor in Washington

De Verenigde Staten hebben de Palestijnse leiding hun beslissing meegedeeld om het Palestijnse kantoor in Washington van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) te sluiten. Dat zei de Palestijnse verantwoordelijke Saëb Erekat. Hij hekelde een “gevaarlijke escalatie” in de Amerikaanse vergeldingsmaatregelen.

“We zullen de noodzakelijke maatregelen treffen om de rechten te beschermen van onze burgers die in de Verenigde Staten leven, om hun consulaire diensten te kunnen aanspreken”, aldus Erekat in een verklaring. “Deze gevaarlijke escalatie toont dat de Verenigde Staten bereid zijn om het internationale systeem te ontbinden om de Israëlische misdaden en aanvallen te beschermen op het land en het volk van Palestina, en op de vrede en veiligheid in de rest van onze regio.”

De Amerikaanse beslissing is de laatste in een reeks maatregelen die de regering van president Donald Trump heeft genomen tegen de Palestijnse leiding. Die bevroor de relaties met de VS sinds de unilaterale erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad door Washington in december 2017.

De internationale gemeenschap beschouwt de PLO van de Palestijnse president Mahmoud Abbas als de organisatie die het Palestijnse volk vertegenwoordigt. De PLO overkoepelt de Palestijnse Autoriteit.

“De VS zullen altijd achter bondgenoot Israël blijven staan”, gaat Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton straks zeggen tijdens een persconferentie, meldt The Wall Street Journal.