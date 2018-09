Studio Brussel is er klaar voor: laat de acties voor De Warmste Week van Music For Life beginnen

Op radiozender Studio Brussel is maandagochtend het startschot gegeven voor de acties voor De Warmste Week van Music For Life. Wie geld wil inzamelen voor een goed doel kan dus alvast beginnen, om dan van 18 tot en met 24 december in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke de opbrengst te gaan afgeven bij Studio Brussel.

Wie iemand een hart onder de riem wil steken, kan ook dit jaar opnieuw kiezen uit meer dan 1.000 goede doelen. Storten en steunen kan, maar ook je eigen actie verzinnen is zeker mogelijk. Die kunnen vanaf vandaag geregistreerd worden via dewarmsteweek.be. Studio Brussel zelf organiseert ook nog de Warmathon in Genk, Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge. Door te lopen, wandelen of joggen, breng je ook geld in het laatje voor het goede doel.

Vorig jaar was de actie een enorm succes. 10.576 acties zamelden voor 1.642 goede doelen maar liefst 10. 846.566 euro in. Toen kregen presentatoren Eva De Roo, Linde Merckpoel en Bram Willems talloze hartverwarmende verhalen te horen in hun pop-up studio op Domein Puyenbroeck. Wie dit jaar achter de microfoon zal staan, is nog niet bekend.