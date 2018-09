Dood van twee vrouwen die overleden na Tomorrowland was drugsgerelateerd

De twee vrouwen die na Tomorrowland overleden, zijn omgekomen door de gevolgen van XTC-gebruik in combinatie met verschillende omgevingsfactoren. Dat meldt het parket van Antwerpen.

De jonge vrouwen, die niet lang nadat ze naar dancefestival Tomorrowland overleden, hadden de Tsjechische en Indische nationaliteit. De Tsjechische (geboren in 1985) werd tijdens het eerste weekend van Tomorrowland, op 21 juli, opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ze overleed op 27 juli.

De Indische vrouw (geboren in 1992) werd op 30 juli, tijdens het tweede weekend van het festival, naar hetzelfde ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze een dag later.

Drugsgerelateerd

Hun overlijden werd gelinkt aan drugsgebruik, maar dat werd niet bevestigd. Maandag maakt het parket van Antwerpen bekend dat uit onderzoek wel degelijk gebleken is dat de inname van XTC, in combinatie met omgevingsfactoren, de oorzaak is van hun overlijden.

“Op 7 augustus 2018 werden een wetsdokter en een toxicoloog aangesteld die de afgenomen bloed- en urinestalen van de twee vrouwen hebben onderzocht. Er zijn duidelijke sporen van XTC teruggevonden”, aldus het parket van Antwerpen.

“Door het nemen van XTC wordt het hormoon vasopressine aangemaakt. Een hormoon dat een ‘watervasthoudend’ effect heeft. Door de combinatie van drugs, het zweten door de warme temperaturen en/of het dansen hebben de twee vrouwen overmatig water gedronken. Die zogenaamde waterintoxicatie heeft tot de dood geleid. Het oorzakelijk verband tussen de genomen drugs en het overlijden staat volgens de deskundige onderzoeken vast. Het parket Antwerpen is genoodzaakt de dossiers af te sluiten, omdat er geen onderzoeksdaden meer gedaan kunnen worden naar de herkomst van de drugs.”

Overleg

Het parket van Antwerpen zal met alle betrokken actoren rond de tafel gaan zitten om de informatie-uitwisseling over gevallen als deze te verbeteren. “Maar ook met oog op een grondiger onderzoek naar de leveranciers van de drugs”, klinkt het.