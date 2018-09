Gezinsdrama in Australië: vader (24) vermoordt partner, drie dochters en oma

In Perth, de hoofdstad van West-Australië, doet de ontdekking van een vijfvoudige moord huiveren. Een 24-jarige man vermoordde er zijn (veel oudere) partner, hun drie jonge dochters en de moeder van zijn partner. Hij verscheen maandagochtend voor de rechtbank, zijn motief is nog onbekend. De buurt reageert ondertussen geschokt op het drama: “We begrijpen het niet. Het waren zo’n gelukkige kinderen, ze zwaaiden altijd.”

Het gezinsdrama vond begin september plaats in een huis in Bedford, een buitenwijk van de Australische stad Perth. De levenloze lichamen van Mara Quinn (47), Charlotte (3) en de tweelingzusjes Alice en Beatrix (2) werden er ontdekt. Ook hun oma Beverley Quinn (74), de moeder van Mara, werd dood teruggevonden. Het driegeslacht bleek vermoord door Anthony Harvey, de 24-jarige vader des huizes.

Zelf aangegeven

Harvey trok op zondag 9 september zelf naar een politiekantoor in Karratha, zo’n 1.500 kilometer ten noorden van Perth, om zichzelf aan te geven. Hij spoorde de politie aan om het huis in Bedford te bezoeken, waar de agenten de vijfvoudige moord zouden ontdekken. De levenloze lichamen van de vrouwen en meisjes lagen er al enkele dagen: hij doodde zijn partner en hun drie kinderen op 3 september, de oma werd op 4 september vermoord.

De politie is nog volop bezig met het forensisch onderzoek. Foto: EPA-EFE

Vanochtend al verscheen de man voor het eerst voor de rechtbank. In een video is te zien hoe hij in een T-shirt, jeansbroek en zonder schoenen schijnbaar emotieloos naar de grond staart. Toen magistraat Joe Randazzo hem vroeg of hij elke aanklacht begreep, zei hij niets meer dan “ik begrijp het”. Op 19 september zal hij opnieuw voor het hof verschijnen.

Wat de dader precies bezielde om zijn volledige gezin uit te moorden, is nog niet bekend. Ook wat Harvey precies verteld heeft aan de agenten zodat ze onmiddellijk naar het huis in Bedford gingen, is niet geweten. Bij mondjesmaat raken stilaan wat details bekend: zo stond de televisie nog aan toen de agenten binnenvielen en een collega uit het mijnbedrijf waar het koppel werkte, zou ook alarm geslagen hebben. Later vandaag volgt een persconferentie waar mogelijk meer verduidelijkt wordt.

Groot leeftijdsverschil

De politie deed de huiveringwekkende ontdekking op zondag. Foto: REUTERS

Volgens lokale media woonde de 47-jarige Mara Quinn al enkele jaren met de 24-jarige dader samen. In augustus 2014 liet ze via sociale media weten dat ze verloofd was met de 18 jaar jongere Harvey, ongeveer zes maanden later werd hun eerste dochter geboren: Charlotte. Een jaar later kwamen de tweelingzusjes Alice en Beatrix ter wereld. De moeder van Mara, de 74-jarige Beverley Quinn, kwam als grootmoeder van de meisjes vaak langs om te helpen.

“Ze heeft nooit veel geluk gehad in de liefde”, vertelde een vriend van de familie aan Fairfax Media. “Toen ze een relatie met Harvey begon, kon ze eindelijk een gezin starten. Ze was een liefdevolle moeder en een harde werker.”

“Een normaal gezin”

Alfie Campos, een buurtbewoner die achter het huis van de familie woont, beschrijft de gruwel als “wakker worden in een nare droom”. Volgens Campos was de familie zeer warm en hartelijk. “De kinderen wuifden altijd hallo en ik zwaaide terug. Ze hebben hier vier jaar gewoond en waren altijd erg vriendelijk.” Terwijl de forensische teams van de politie de buurt nog steeds afzetten, plant de buurman een reis. “Die nachtmerrie is helaas de realiteit, het is verschrikkelijk. Mijn zoon gaat op reis en ik plan mee te gaan, dit zit allemaal te veel in m’n hoofd.”

“Het was een normaal gezin”, zegt ook buurman Vagner de Souza. “Ze zaten vaak in de tuin. Hij reed het gras af, de kinderen speelden wat. Ik zou me echt nooit zo’n drama kunnen voorstellen bij hen.”

Bloemen aan het huis van de slachtoffers: “Rust in vrede, buren.” Foto: REUTERS

Griezelig stil

Volgens de andere buurtbewoners is het griezelig stil in de straat die normaal werd gevuld door het gelach van de meisjes en andere kinderen. “We hoorden ze vaak spelen”, zei buurman Doug Robertson aan de Australische nieuwswebsite News.com. “Wie zou die kleine kinderen nu willen kwetsen? Ik begrijp het niet.”

Nog een andere buur beaamt de stilte die er nu hangt. “We waren op vakantie toen het allemaal gebeurde”, klinkt het bij Richard Fairbrother. “Toen we terugkwamen was het ongewoon stil bij de buren. Nadien hoorden we dat de kinderen en hun moeder al enkele dagen niet meer gezien werden. Ook dat was erg ongebruikelijk.”

Het onderzoek is nog volop bezig, agenten lopen het huis in en uit en zetten de buurt nog steeds af. Dat de wijk gesitueerd ligt in de nabijheid van een aantal scholen, baart de bewoners zorgen. Al benadrukt de politie dat er geen enkel gevaar voor de veiligheid is.

Politiecommissaris Chris Dawson tijdens een persconferentie in Perth. Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: AFP