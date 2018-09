Kent u hem nog? Cuauhtémoc "Cuauhtemiña" Blanco scoorde dit weekend een subliem doelpunt

In 2016 zette Cuauhtémoc Blanco een punt achter zijn carrière als voetballer. De Mexicaan werd wereldwijd bekend door de "Cuauhtemiña", een beweging waarbij hij met de bal tussen zijn voeten tussen twee tegenstanders sprong op het WK in 1998. Blanco, tegenwoordig actief in de politiek, is het scoren nog niet verleerd. Dat bewees hij met een subliem doelpunt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen legendes van de Mexicaanse clubs Cruz Azul en América.

EL GOLAZO DE CUAUHTÉMOC BLANCO!!! ??????pic.twitter.com/Pea8Zh3jnm — Sergio Dipp (@SergioADippW) 9 september 2018

Hieronder zie je nog eens de bekende WK-dribbel van Blanco: