Met drugs betrapte CD&V-kandidaat aangehouden en van lijst gegooid: “Hij hoort er niet op thuis”

Antwerpen / Ekeren - Lijsttrekker Kris Peeters heeft Rediart Cankja van de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen gehaald. De 41-jarige man werd betrapt met 3 kilogram heroïne in zijn wagen in Frankrijk, onderweg naar Zwitserland. “Deze man hoort niet thuis op onze lijst”, zegt Peeters.

Uitgerekend nu CD&V-boegbeeld Kris Peeters zijn StroomOpwaarts Plan tegen internationale drugsleveranciers lanceert, raakt bekend dat een kandidaat op zijn lijst is opgepakt voor drugshandel. Rediart Cankja (41), die opkomt voor de Antwerpse gemeenteraad, werd onderweg naar Zwitserland tegengehouden door de politie. In de wagen: drie kilo heroïne, goed verstopt in een speciaal daarvoor ontworpen compartiment.

“We hebben van het federale parket via de minister van Justitie de bevestiging gekregen dat Rediart Cankja aangehouden is op verdenking van drugshandel”, zegt Peeters maandagmiddag. “Met deze bevestiging is voor ons duidelijk dat deze man niet thuis hoort op onze lijst. Hij zal geen kandidaat zijn voor de stad, noch voor het district Ekeren.”

Cankja wordt op de lijst vervangen door Hugo Schellekens. “Hij zal als geëngageerde inwoner van Ekeren op de 46ste plaats staan voor de Antwerpse stadslijst. In het district Ekeren bekleedt hij de tiende plaats. Schellekens was in Ekeren de drijvende kracht achter de kunsttentoonstellingen in Hof De Bist en de herdenkingsvieringen op de nationale feestdag, 1 en 11 november.”

“Hugo volgt de politiek al jaren op de voet, hij heeft een grote dossierkennis. Hugo is een man met een hart voor de stad, Ekeren en haar inwoners”, zegt districtslijsttrekker voor Ekeren Tamara Heynen.