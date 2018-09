Achtjarig meisje sterft na klimongeval in Zuid-Duitsland

Een achtjarig meisje is bij een klimtocht in de Duitse staat Beieren omlaag gevallen en overleden aan haar zware verwondingen. Het ongeval gebeurde zondag op de Ettaler Manndl, nabij Oberammergau. Het meisje viel 50 meter omlaag bij de afdaling van de top, aldus de politie.

Verschillende wandelaars hadden de val gezien en brachten eerste zorgen toe. Een reddingshelikopter bracht het zwaargewonde kind naar een ziekenhuis. Daar bezweek ze in de nacht aan haar verwondingen.

Het meisje was goed uitgerust met klimmateriaal. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. De ooggetuigen van de val kregen begeleiding.

De 1633 meter hoge Ettaler Mandl is een populaire bestemming voor wandelaars. Door de kabelbaan nabij is die erg bereikbaar. De klim naar de top is niet moeilijk. Nog maar enkele weken geleden werden de klimkettingen vervangen door draadkabels.