Gouverneur West-Vlaanderen tevreden met actieplan tegen transmigratie

Brugge - Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé is tevreden met het actieplan tegen transmigratie van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Dat meldt hij maandag.

“Vanuit West-Vlaanderen pleiten we al langer voor een afhandelingscentrum. Dat komt er nu, in Steenokkerzeel, dus dat is alleszins positief, al is het even afwachten hoe het praktisch zal geïmplementeerd worden”, aldus de gouverneur. “Maar het is zeker belangrijk om de lokale politie wat te ontlasten. Bovendien, wie naar Steenokkerzeel zal gebracht worden zal niet na twee dagen opnieuw opduiken aan de kust”, aldus de gouverneur. Vaak was het dweilen met de kraan open bij de lokale zones.

“Ook de uitwisseling van gegevens, zoals gsm-verkeer kan helpen, vooral om de smokkelroutes te ontwaren en de mensensmokkelaars aan te pakken”, aldus Decaluwé.

De gouverneurs krijgen ook een coördinerende functie om acties op het getouw te zetten. “Het is belangrijk dat we een tandem kunnen vormen met de bestuurlijke directeur-coördinator (DirCo) om zo de lokale en federale acties op elkaar af te stemmen. Alles valt of staat wel met de mankracht”, aldus de gouverneur, die hoopt dat de lokale zones genoeg bijstand zullen krijgen van de federale ordediensten.