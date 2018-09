Vier Rode Duivels maken kans op plaats in prestigieus topelftal samengesteld door collega-voetballers

Wereldvoetbalvakbond FIFPro en de FIFA hebben 55 spelers bekendgemaakt die kans maken om de FIFA FIFPro World 11 te halen. Dat is een elftal met de beste voetballers ter wereld, samengesteld op basis van de stemmen van 25.000 spelers. De gelukkige elf worden op 24 september onthuld tijdens de Best FIFA Football Awards in Londen.

Er is in het wereldelftal plaats voor één doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Tot de kanshebbers behoren een aantal Rode Duivels.

Zo is Thibaut Courtois genomineerd als één van vijf doelmannen. Voor onze nationale nummer één is het zijn eerste nominatie sinds 2014.

Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Juventus/Paris Saint-Germain)

David De Gea (Manchester United)

Keylor Navas (Real Madrid)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Bij de twintig kanshebbers onder de verdedigers vinden we géén Belg terug. De genomineerden zijn:

Jordi Alba (FC Barcelona)

Dani Alves (Paris Saint-Germain)

Daniel Carvajal (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Virgil van Dijk (Southampton/Liverpool)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Mats Hummels (Bayern)

Joshua Kimmich (Bayern)

Dejan Lovren (Liverpool)

Marcelo (Real Madrid)

Yerry Mina (FC Barcelona/Everton)

Benjamin Pavard (Stuttgart)

Gerard Pique (Barcelona)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Kieran Trippier (Tottenham)

Samuel Umtiti (FC Barcelona)

Raphaël Varane (Real Madrid)

Sime Vrsaljko (Atletico Madrid/Inter)

Kyle Walker (Manchester City)

Bij de middenvelder zien wel weer enkele Rode Duivels. Kevin de Bruyne en Eden Hazard zijn één van de vijftien toppers die strijden om een plek in de World 11.

Sergio Busquets (FC Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Philippe Coutinho (Liverpool/FC Barcelona)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Eden Hazard (Chelsea FC)

Andres Iniesta (FC Barcelona/Vissel Kobe)

Isco (Real Madrid)

N’Golo Kante (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Nemanja Matic (Manchester United)

Luka Modric (Real Madrid)

Paul Pogba (Manchester United)

Ivan Rakitic (FC Barcelona)

David Silva (Manchester City)

Arturo Vidal (Bayern Munchen/FC Barcelona)

Ook bij de vijftien genomineerde aanvallers vinden we een Rode Duivel terug: Romelu Lukaku. Hij neemt het op tegen onder andere Cristiano Ronaldo en Lionel Messi voor een plek bij de beste drie.

Karim Benzema (Real Madrid)

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

Paulo Dybala (Juventus)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Robert Lewandowski (Bayern)

Romelu Lukaku (Manchester United)

Mario Mandzukic (Juventus)

Sadio Mane (Liverpool)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (FC Barcelona)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus)

Mohammed Salah (Liverpool)

Luis Suarez (FC Barcelona)