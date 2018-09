Politie betrapt in Beringen jongen (14) in zelf gekochte auto met vals kenteken

Beringen - De lokale politie van Beringen-Ham-Tessenderlo heeft zondag aan de mijnsite Be-Mine in Beringen een veertienjarige jongen achter het stuur van een wagen betrapt. De wagen had hij zelf gekocht en voorzien van een nagemaakte nummerplaat. Dat maakte de politiezone maandag bekend.

Het voertuig was vanzelfsprekend niet in orde qua verzekering en inschrijving. De veertienjarige jongeman had aan de auto een nagemaakte nummerplaat bevestigd. Om het kenteken enigszins echt te laten uitzien, had hij de echtheidsstempel ook nagemaakt. De politie nam het voertuig in beslag. De jongen zal een proces-verbaal in de bus krijgen.

In Ham zag dezelfde politiezone vrijdag een man over de weg rijden, die duidelijk onder invloed was. Hij moest naar het commissariaat worden overgebracht, want hij weigerde elke medewerking aan een alcohol- of drugscontrole. De politie was al eerder naar hem op zoek om hem drie rijverboden te laten betekenen.