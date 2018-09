Hoe extreemrechts een bom legt onder de Zweedse regeringsvorming

De Zweedse politiek lijkt helemaal geblokkeerd te raken na de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend. De traditionele blokken behaalden evenveel stemmen: de sociaaldemocraten, groenen en de socialistische Linkse Partij hebben 144 zetels. De liberaal-conservatieve vierpartijenalliantie, onder leiding van de Gematigde Uniepartij, behaalde er 143. Maar in beide gevallen te weinig om alleen een meerderheid of een ruime minderheid te kunnen vormen. Die meerderheid dan maar gaan halen bij de rechts-populistische partij Zweden-Democraten, die zich tot grote winnaar uitroept van de verkiezingen, is ook geen optie: de partijen weigeren al 8 jaar met de extremistische partij samen te werken. Toch is het net die partij die bepalend was voor deze verkiezingen en wellicht ook bepalend is voor de regeringsvorming.

“Onze partij zal de komende jaren en maanden niet meer te negeren zijn,” zei lijsttrekker Jimmie Åkesson van Zweden-Democraten zondagavond aan zijn aanhangers. Zijn partij behaalde met een stevige sprong vooruit haar beste resultaat ooit, en werd met ruim 17 procent de derde partij van het land. Toch zullen de traditionele partijen dat proberen te doen, die partij negeren.

De Zweedse premier heeft daar intussen zelfs toe opgeroepen. De sociaaldemocratische regeringsleider Stefan Löfven eist een einde aan het traditionele blokdenken. De partijen uit het roodgroene en liberaalconservatieve kamp moeten nadenken over samenwerking, om de rechts-populisten geen macht te geven, zei hij in de verkiezingsnacht. “Dit is geen machtsspel, het is een nederig inzicht dat geen partij Zweden alleen kan leiden”, aldus Löfven. Hij zei ook dat alle ernstige politici een verantwoordelijkheid hebben voor het land. Wie Zweden wil verbeteren, moet de krachten bundelen, klonk het. Zo legde hij de weg open tot gesprekken met de centrumrechtse oppositie van de Alliantie om een regering te vormen.

Löfven beklemtoonde dat hij niet zal aftreden, ondanks het slechte verkiezingsresultaat van zijn partij. Wel is hij ontgoocheld. De sociaaldemocraten behaalden zondag hun slechtste resultaat in meer dan 100 jaar, maar bleven met 28,4 procent wel de grootste partij.

Hiermee gaat Zweden wellicht richting weken van onzekerheid voor er een werkbare regering kan gevormd worden. Partijen uit het centrumlinkse en centrumrechtse blok zullen een manier moeten vinden om met elkaar samen te werken om extreemrechts te kunnen blijven uitsluiten van regeringsdeelname.

“Regering doen zinken”

Toch hoopt Jimmie Åkesson daar een cruciale rol in te kunnen spelen, bijvoorbeeld door toch steun te geven aan een minderheidsregering in ruil voor garanties op het vlak van immigratiebeleid. Maar zo’n minderheidsregering is zeer kwetsbaar. De Zweden-Democraten hebben de macht om zo’n regering te laten vallen. De partij dreigt intussen ook ‘elk kabinet dat weigert hen een stem te geven in het beleid, zeker wat migratie betreft, te doen zinken’ en eist sleutelposities in parlementaire commissies die wetgeving opstellen.

Åkesson riep ook een van de leiders van de vierpartijenalliantie, Ulf Kristersson, al op om ‘ofwel te kiezen voor de Zweden-Democraten ofwel weer 4 jaar leiderschap van de sociaaldemocraten met premier Stefan Löfven te aanvaarden.’

Kristersson, zelf voorzitter van de Gematigde Uniepartij, heeft daar ook al op gereageerd: hij eist zelf het ontslag van Löfven, weigert voorlopig de uitgestoken hand van premier Löfven, maar weigert ook samenwerking met de rechtspopulisten van Åkesson: “We zijn tijdens de hele verkiezingscampagne duidelijk geweest: de Gematigde Uniepartij zal geen coalitie vormen met de Zweden-Democraten en zal ook niet in overleg gaan met die partij om een regering te kunnen vormen. We sluiten een deal met extreemrechts uit.”

Ook de meeste andere partijen zijn die mening toegedaan sinds de Zweden-Democraten in 2010 het parlement is binnengetreden.

Grote invloed

Åkesson Foto: BELGAIMAGE

Toch heeft Åkesson ondanks die weigering tot samenwerking wel een serieuze invloed: door de opkomst van zijn partij zijn de centrumlinkse en centrumrechtse blokken lang niet meer zo stevig. Meerdere partijen binnen elk blok hebben hun standpunten wat bijgeschaafd om te vermijden dat kiezers zouden overlopen naar de Zweden-Democraten. Maar niet elke partij binnen het linkse en rechtse blok kan zich daarin vinden. Gevolg: ook de traditionele blokken zijn verbrokkeld en het zal al moeilijk genoeg zijn om binnenin zo’n traditioneel links of rechts blok een standvastige samenwerking uit te bouwen. Meer nog: de Alliantie is zelfs los daarvan al lang geen stevige alliantie meer: sommige partijen stellen het cordon sanitaire rond de Zweden-Democraten in vraag, voor andere partijen binnen het blok is samenwerking, zoals eerder gesteld, niet onderhandelbaar. Of er een coalitie zal kunnen gevormd worden binnenin het linkse en rechtse blok of tussen rechts en links zal voor een stuk dus afhangen van de houding van die partijen tegenover de Zweden-Democraten of tegenover de standpunten waar die partij mee uitpakt.

Löfven - Kristersson - Åkesson Foto: AFP

De Zweden-Democraten is een partij die in de jaren tachtig ontstaan is als een neonazistische beweging. Verschillende mensen die vroeger steun hadden geuit voor de ideologie van nazi-Duitsland en Hitler behoren tot de stichtende leden. De partij laat een harde stem horen ten opzichte van immigratie en wil bijvoorbeeld ook Zweden uit de EU halen.

Met de stevige vooruitgang van de Zweden-Democraten kent het land een stevige ruk naar rechts. Die verrechtsing is al aan de gang sinds 2015: toen nam het land 163.000 asielzoekers op, in Europa was dat het grootste aantal in verhouding met het bevolkingsaantal van 10 miljoen inwoners in Zweden. Uit recente cijfers blijkt dat ruim 18 procent van de Zweedse bevolking in het buitenland geboren is. Vluchtelingen en immigratie waren dé thema’s bij uitstek in aanloop naar de verkiezingen. Het heeft de voorbije weken het debat sterk gepolariseerd en heeft de al lang bestaande politieke consensus op losse schroeven gezet. Of hoe een van de meest liberale landen in Europa een scherpe bocht naar rechts maakt door angsten over immigratie.